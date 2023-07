Pedro e os Lobos estreiam Vagueamos, a anunciar um novo álbum para Setembro

Enquanto não chega o novo (e quinto) álbum de Pedro e os Lobos, vamo-lo conhecendo em singles. Depois de Foguetão, lançado em Junho de 2022, e de California, estreado em Março de 2023, chega-nos agora um terceiro, Vagueamos. Esta sexta-feira, é publicado o videoclipe, anunciando-se para dia 21 de Julho a publicação do single (áudio) em todas as plataformas digitais. O álbum, Entre Estações, deverá sair em meados de Setembro.

Com videoclipe de Petrusomnium, Vagueamos é, segundo Pedro Galhoz (co-autor desta canção, junto com Nelson Correia e Rui Freire), “uma música que aponta a coragem dos que viajam em ‘contramão’ desprovidos de bagagem e amarras, carregando consigo apenas a vontade e o sonho de fazer acontecer”. É também, acrescenta (citado no texto do lançamento), “uma canção de ambiente cinemático, em que a fusão entre a electrónica e o folk contemporâneo desnuda aqui um novo caminho que a banda decidiu trilhar”.

Fundado em Almada por Pedro Galhoz, o projecto Pedro e os Lobos já lançou quatro álbuns: Pedro e os Lobos (2011), Um Mundo Quase Perfeito (2014), Este Chão Que Pisamos (2016) e Depois da Tempestade (2020). Entre Estações é o que se segue.