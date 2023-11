Morreu a ex-juíza Maryanne Trump Barry, irmã mais velha de Donald Trump

Maryanne Trump Barry, irmã mais velha do antigo Presidente Donald Trump e antiga juíza federal, morreu aos 86 anos, informam os meios de comunicação social norte-americanos, nesta segunda-feira.

Trump Barry morreu em casa, em Manhattan, e foi encontrada na manhã de segunda-feira. O Departamento de Polícia de Nova Iorque informou que uma mulher de 86 anos foi encontrada inconsciente e sem reacção no quarto de um apartamento da Quinta Avenida, tendo sido posteriormente confirmada a sua morte. Nessa altura, a investigação estava em curso e a sua identidade não podia ser divulgada, informou o departamento.

A irmã mais velha de Trump foi nomeada em 1983, pelo então presidente Ronald Reagan, para ser juíza no Tribunal Distrital dos EUA de New Jersey e mais tarde tornou-se juíza do tribunal federal de recursos. A magistrada retirou-se de funções em 2019.

Um porta-voz do ex-presidente Trump não pôde ser imediatamente contactado para comentar o assunto.