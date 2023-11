Kevin Bacon, o porco, andava perdido. E Kevin Bacon, o actor, “ajudou” nas buscas

O animal, baptizado de Kevin Bacon, estava desaparecido e foi encontrado já depois do apelo do actor nas redes sociais.

Um porco doméstico, da raça juliana, foi adoptado por uma família da Pensilvânia, EUA, que baptizaram o animal, de dois anos e 90 quilos, de Kevin Bacon. Mas, no dia a seguir a ter chegado à família, o porco escavou sob o arame da cerca e escapuliu-se, embrenhando-se na floresta junto à quinta, localizada numa zona rural do estado no nordeste do país.

A proprietária do porco, Chelsea Rumbaugh, criou então uma página de Facebook, a que chamou de “Bring Kevin Home”, para alertar os caçadores da zona de que andava um porco doméstico à solta e, ao mesmo tempo, tentar obter ajuda na captura do bicho. Kevin Bacon, o porco, cirandou pelas redondezas durante cerca de duas semanas, aparecendo até em casa de vizinhos, talvez em busca de alimento, mas sem que ninguém lhe pusesse a mão.

Foto Kevin Bacon REUTERS/Mario Anzuoni

Até que Kevin Bacon, o porco, teve a ajuda de Kevin Bacon, o actor. Tendo tido conhecimento do que se passava com o animal, o actor recorreu à aplicação Meta's Thread para deixar o apelo: “Tragam o Kevin para casa!”

Não há nenhuma prova de que o alerta do artista, que é natural da Pensilvânia,​terá influenciado o resgate do bicho, mas não tardou que a intervenção de O Homem Transparente tivesse ampla cobertura nos meios locais, com a coincidência dos nomes a dar azo a um burburinho pelas redes sociais.

O que se sabe é que a Rumbaugh decidiu colocar um anti-histamínico num pão doce, na esperança de que Kevin se lambuzasse e adormecesse, relata o New York Post. Horas depois, a proprietária publicou uma fotografia de Kevin no seu curral, alterando o nome da página para “Kevin’s Home Adventures”, onde se podem seguir as peripécias do porco na quinta.