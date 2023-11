Casa da Arquitectura assinala seis anos com actividades gratuitas

A conferência do veterano arquitecto e historiador Kenneth Frampton sobre o Pritzker brasileiro Paulo Mendes da Rocha (1928-2021) é um dos destaques do aniversário da instituição de Matosinhos.

A Casa da Arquitectura, em Matosinhos, abre as portas de sexta-feira a domingo para assinalar o sexto aniversário com visitas guiadas, oficinas para famílias, quizzes, conferências, debates e oficinas, anunciou esta segunda-feira a instituição. A entrada é gratuita para todas as actividades.

O programa arranca na sexta-feira, pelas 17h30, com o debate Arquitectura em Contexto de Emergência, que reúne Lígia Nunes, fundadora dos Arquitectos sem Fronteiras - Portugal, Maria Neto, vencedora do Prémio Távora 2015/16, e o arquitecto Pedro Gadanho. A seguir, às 21h30, segue-se um quiz para testar os conhecimentos dos participantes sobre arquitectura.

No sábado, atenções redobradas para a conferência Mendes da Rocha: Territorial Architect 1958-2008, orientada pelo arquitecto, historiador, crítico e professor de arquitectura britânico de 92 anos Kenneth Frampton, uma das figuras mas importantes da arquitectura europeia. Esta conversa está integrada no programa paralelo do díptico de exposições dedicado ao trabalho seminal do arquitecto e Pritzker brasileiro Paulo Mendes da Rocha (1928-2021).

Já no domingo vai ser apresentado o projecto 50 anos de Arquitectura Portuguesa em Democracia, que conta com as participações de Nuno Sampaio, João Belo Rodeia, Graça Correia, Jorge Figueira, Carlos Machado e Moura, Paula Melâneo, Ana Neiva, Atelier do Corvo, Ana Resende e João Castro. Esta iniciativa está na base da exposição O Que Faz Falta, dedicada aos 50 anos de arquitectura em democracia que a Casa da Arquitectura irá inaugurar no próximo ano.

As celebrações do sexto aniversário incluem ainda visitas orientadas às exposições, ao Arquivo da Casa e às obras do Itinerário Siza. A este roteiro junta-se o Teatro Constantino Nery, que contará com visitas guiadas, no sábado, pela mão do arquitecto Alexandre Alves Costa.

O Serviço Educativo da Casa da Arquitectura vai desenvolver várias actividades para crianças e famílias em torno da instalação metálica da Catari, enquanto no Espaço Luís Ferreira Alves estará uma vídeo-instalação em que se abordam os desafios actuais da arquitectura.