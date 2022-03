Kenneth Frampton e Francesco Dal Co vão ser doutores honoris causa pela Universidade do Porto

Álvaro Siza e Souto de Moura serão os padrinhos nos doutoramentos agendados para o dia 20 de Abril destas duas figuras maiores no mundo da arquitectura e da crítica, com uma ligação estreita à arquitectura portuguesa.

A Universidade do Porto vai prestar homenagem ao inglês Kenneth Frampton (n. 1930) e ao italiano Francesco Dal Co (n. 1945) atribuindo-lhes o doutoramento honoris causa no próximo dia 20 de Abril, na Faculdade de Arquitectura (FAUP), autora das propostas. Álvaro Siza será o padrinho do arquitecto, crítico e professor britânico, que na sessão será biografado pelo professor Rui Garcia Ramos; Eduardo Souto de Moura apadrinhará o professor, editor e crítico italiano, cujo percurso será elogiado pelo professor Carlos Machado.

Esta dupla homenagem – que já se encontrava prevista há bastante tempo, mas cuja concretização foi atrasada pela pandemia da covid-19 – visa reconhecer o percurso e o trabalho de duas figuras “determinantes na divulgação internacional” da arquitectura portuguesa, diz a FAUP em comunicado.

Kenneth Frampton, formado na Architectural Association School of Architecture, de Londres, foi professor na Escola de Arquitectura da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, entre 1972 e 2020. Leccionou também em escolas de Zurique, Lausanne e Mendrisio, na Suíça, e no Royal College of Art, em Londres. É autor de diversos livros e ensaios sobre arquitectura moderna e contemporânea, tendo sido editor da revista britânica Architectural Design e co-fundador da publicação Oppositions, do nova-iorquino Institute of Architecture and Urban Studies. Entre muitas outras distinções (como o Prémio Carreira na Trienal de Lisboa, em 2013), é já doutor honoris causa por várias universidades de todo o mundo.

Francesco Dal Co formou-se em Arquitectura pelo Instituto Universitário de Veneza, onde é professor emérito. Leccionou também na Universidade americana de Yale e na Universidade da Suíça Italiana, em Lugano. É desde 1976 o responsável pela secção de Arquitectura da editora Electa e, desde 1996, editor da prestigiada revista Casabella. Entre 1988 e 1991, foi director da Secção de Arquitectura da Bienal de Veneza, tendo em 1998 sido o curador do Pavilhão do Vaticano. É autor de inúmeros livros e ensaios sobre história da arquitectura e algumas das suas figuras contemporâneas essenciais.

A vinda ao Porto a 20 de Abril vem acrescentar-se a visitas frequentes de ambos os autores a Portugal, ao encontro da arquitectura e dos arquitectos portugueses.

Em Novembro do ano passado, Francesco Dal Co juntou-se a Álvaro Siza e a Souto de Moura na Casa da Arquitectura, numa sessão em que aos dois primeiros foi atribuído o título de sócio honorário da instituição com sede em Matosinhos. Eduardo Souto de Moura, que já então detinha esse título, reencontrou na altura o co-curador (com Nuno Graça Moura) da grande exposição retrospectiva que a Casa lhe tinha dedicado no ano anterior.

Em Janeiro de 2020, Kenneth Frampton participou no Museu de Serralves no encontro Diálogos Cruzados promovido pela instituição portuense e pela Casa da Arquitectura a pretexto das duas grandes exposições que então dedicavam às obras dos dois Pritzker portugueses.

Estes foram os encontros mais recentes com duas figuras que marcaram sobremaneira o reconhecimento além-fronteiras da arquitectura portuguesa, em particular os nomes da Escola do Porto. E há uma obra que reúne precisamente Frampton e Dal Co em volta deste tópico: o crítico italiano é o autor do ensaio Álvaro Siza e l’arte della mescolanza, que faz o prefácio da monografia Álvaro Siza: Tute le Opere (1999), editada pelo professor inglês para a Electa, em Milão.