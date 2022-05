Casa da Arquitectura inaugura Edifício Digital e abre-se ao mundo

A caminho de completar cinco anos na sua actual morada em Matosinhos, a Casa da Arquitectura é uma instituição ainda em construção, mas esta sexta-feira, 13 de Maio, ficará inscrita na sua história: é o dia do “lançamento mundial” do Edifício Digital, com um programa que, além da cerimónia oficial desta noite, incluirá, na tarde de sábado, um debate sobre os desafios do arquivo online.