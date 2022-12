Alexandre Alves Costa: um soixante-huitard “em deriva” com o evoluir da História

Argumentos 1: em deriva, o primeiro de dois livros que Alexandre Alves Costa (Porto, 1939) publica com a chancela da Fundação Marques da Silva, será lançado neste sábado, às 16h, na casa-atelier desta fundação da Universidade do Porto. Reúne, em cinco capítulos, memórias, intervenções públicas de índole diversa, como conferências e discursos, prefácios de livros e, naturalmente, textos, ensaios e algumas fotografias e projectos. Mas o autor – que co-assina, com Sérgio Fernandez, a reabilitação do Cinema Batalha, cuja inauguração acontecerá no próximo dia 9 – diz não se tratar de um livro de arquitectura, antes de uma espécie de conta-corrente da sua deriva, no sentido que o situacionista Guy Debord deu ao termo, da sua experiência de vida.