Web Summit 23 arranca com nova liderança, mais startups, mas menos investidores

Muda a liderança e saem de cena vários protagonistas, mas o formato mantém-se — pelo menos, tanto quanto possível. Esta segunda-feira, a Web Summit volta a trazer milhares de startups a Lisboa na esperança de atraírem investidores de todo o mundo. De dia, as cerca de 2600 startups vão voltar ocupar os pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL) em fileiras de pequenos stands. De noite vão encher a capital para eventos da Night Summit — a extensão nocturna da cimeira, com descontos em bares e restaurantes. Trocar contactos com investidores é o objectivo, mas este ano há menos do que o habitual.

