Cotrim vai liderar a lista da IL para as europeias. IL adia convenção sem data

O ex-líder da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, vai ser o cabeça-de-lista às eleições europeias de Junho de 2024. A decisão foi tomada no conselho nacional de domingo, a decorrer em Lisboa, confirmou o PÚBLICO junto de fonte partidária.

O nome do deputado para encabeçar a lista dos liberais ao Parlamento Europeu, nas eleições de 9 de Junho de 2024, obteve 58 votos a favor, três abstenções e um voto contra.

O conselho nacional tinha na agenda, entre outros pontos, as próximas eleições europeias. O órgão máximo entre congressos decidiu também adiar, sem data, a próxima convenção nacional do partido, que era estatutária e que estava marcada para os próximos dias 2 e 3 de Dezembro, tendo em conta a crise política e a convocação de legislativas antecipadas para Março de 2024.

Ficou ainda estabelecido que até ao final do ano será convocado um novo Conselho Nacional para agendar a nova data da Convenção Nacional e rever alguns prazos administrativos em termos do regimento.

Depois de ter assumido a liderança da IL em Dezembro de 2019, Cotrim Figueiredo deixou o cargo em Dezembro do ano passado, antes do fim do seu mandato, com a justificação de que o partido precisava de uma atitude “mais combativa” e “popular”, considerando que não era “a pessoa ideal para a corporizar”. O sucessor foi Rui Rocha, que venceu a convenção de há um ano contra a deputada Carla Castro.

João Cotrim Figueiredo era já o nome praticamente assumido como provável cabeça-de-lista às europeias, onde a IL tinha como objectivo estrear-se com a eleição de dois eurodeputados. O antigo presidente do Instituto do Turismo (2013-2016) foi eleito deputado (único) da IL em 2019, e pouco mais de dois anos depois, transformou o partido na quarta força política.

"João Cotrim Figueiredo foi o primeiro deputado da Iniciativa Liberal, teve um papel determinante e decisivo no crescimento do partido, na afirmação da sua identidade e cultura no país. É uma honra para a Iniciativa Liberal poder continuar a ter o seu contributo e a sua ajuda para afirmar as ideias liberais em batalhas eleitorais futuras, quer em Portugal quer na Europa", segundo um comunicado divulgado pelo partido.

Na mesma nota, a IL esclarece que o ponto sobre as europeias já estava agendado para o conselho nacional deste domingo antes do espoletar da demissão do primeiro-ministro, António Costa, na passada terça-feira, e manteve-se "dada a importância estratégica das eleições europeias" para o partido.