O Porto não ficou à espera do Plano Nacional para o Envelhecimento Activo e Saudável. A câmara municipal abriu um diálogo com as entidades que trabalham nesta área e prepara-se para avançar com um plano de acção a que chamou Porto Cidade Amiga das Pessoas Idosas 2023-2025.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt