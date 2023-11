Islândia declara estado de emergência devido a ameaça de erupção vulcânica

As autoridades da Islândia declararam esta sexta-feira o estado de emergência no país após uma série de sismos ter atingido a península de Reykjanes.

“O chefe da polícia nacional […] declara estado de emergência devido à intensa actividade sísmica em Sundhnjukagigar”, indicou, em comunicado, a Protecção Civil.

De acordo com o Governo, os sismos podem ainda aumentar de intensidade e pode haver uma erupção. O Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO) alertou para a possibilidade de ocorrência de uma erupção “dentro de alguns dias”.

As autoridades começaram a retirar a população de Grindavik, que tem cerca de 4 mil habitantes e que fica no sudoeste do país. Um barco patrulha vai também ser enviado, “por motivos de segurança”, para esta aldeia, localizada a cerca de três quilómetros do epicentro.

“Queremos reiterar que os moradores devem deixar as suas casas e sair da cidade, mas também queremos reiterar que esta não é uma evacuação de emergência, há muito tempo para nos prepararmos e sairmos da cidade com calma”, afirmou a Agência de Protecção Civil islandesa, citada pela CNN Internacional.

Pelas 17h30 (o mesmo horário em Portugal) de sexta-feira, ocorreram dois sismos na península de Reykjanes, tendo o mais forte atingido uma magnitude de 5,2 na escala de Richter. Quase 800 terremotos foram registados entre meia-noite e 14h de sexta-feira, com o mais superficial a uma profundidade de 3 a 3,5 quilómetros, de acordo com o IMO.

Desde o final de Outubro, já se verificaram cerca de 24 mil tremores de terra nesta península, segundo dados do IMO. A Islândia, que fica localizada num ponto onde a placa tectónica da América e da Europa se encontram, tem 33 sistemas vulcânicos activos, o número mais elevado da Europa.