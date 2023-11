Taxar o congestionamento? “É preciso combinar estratégias de atracção com as de dissuasão”

As taxas de congestionamento já são aplicadas em cidades europeias com sucesso. Poderiam ser uma solução para aliviar as cidades portuguesas?

Quando o problema é estrutural, a política pública tem de actuar combinando estratégias de atracção com as de dissuasão. Se não o fizermos, noutros sectores como na mobilidade, fica condenada a fracassos. Dentro das medidas de atracção, a melhoria do sistema de transporte público parece-me a mais importante. Dentro da dissuasão, há duas estratégias muito eficazes, que são a taxa sobre o congestionamento e a tarifação do estacionamento. Estou convencido que, utilizando só a dissuasão, não teremos a capacidade de mobilizar uma agenda de mudança.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt