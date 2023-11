Lacerda terá entregado “transcrição de conversa” de António Costa com Google a empresa suspeita de corrupção

O advogado Diogo Lacerda Machado, amigo próximo do primeiro-ministro António Costa, foi escutado, em Março deste ano, a comprometer-se com Afonso Salema — presidente executivo da empresa responsável pelo megaprojecto para a construção de um gigantesco centro de armazenamento de dados digitais em Sines, para quem trabalhava como consultor — a enviar a “transcrição da conversa” que o líder do Governo terá mantido com um responsável da Google por causa de um importante sistema de cabos submarinos que vai interligar o território português, as Bermudas e os Estados Unidos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt