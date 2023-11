Joaquim Goes, antigo administrador executivo do BES, e Rui da Silveira, advogado e também antigo administrador do BES, confirmaram esta sexta-feira em tribunal que, pelo menos até 2004, e do que era do seu conhecimento, era uma prática do Grupo Espírito Santo (GES) pagar aos funcionários do banco uma parte da remuneração na Suíça e que esta não era declarada. Não havia uma ordem expressa, mas estava subentendido, alegam.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt