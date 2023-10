Manuel Pinho diz que não declarar prémios ao fisco era exigência para poder trabalhar no BES

O antigo ministro, Manuel Pinho, assumiu esta terça-feira, em tribunal, que recebeu dinheiro do BES sem declarar ao fisco, porque esta era uma prática generalizada e que era uma imposição para poder trabalhar no segundo maior banco do país. Segundo Manuel Pinho, que decidiu prestar declarações no início do julgamento, o BES não pagava mais do que os bancos concorrentes, mas tinha o mau hábito de pagar complementos de salários, prémios, por fora. "Era pegar ou largar. Ou ficava noutro banco a receber um valor mais baixo se não aceitasse. Não devia ter aceitado, mas se não aceitasse não teria trabalhado no segundo maior banco na altura", afirmou.

O antigo governante explicou que esta era uma prática generalizada que o BES aplicou consigo e com dezenas de pessoas. "A diferença é que comigo esses complementos estão escritos num contrato e com outros foi verbal." A juíza perguntou se era mesmo uma "imposição" e Pinho respondeu que "sim".

Neste caso, Manuel Pinho responde por dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento e um de fraude fiscal, enquanto a Ricardo Salgado o Ministério Público imputa dois crimes de corrupção activa e um de branqueamento. Já Alexandra Pinho responde por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal, ambos em co-autoria com o marido.

De acordo com a acusação, Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia (2005 a 2009) e, depois, como responsável pela candidatura de Portugal à organização da "Ryder Cup", uma competição de golfe, actuou em detrimento do interesse público, na prossecução de interesses particulares do Grupo Espírito Santo (GES)/Banco Espírito Santo (BES) e de Ricardo Salgado. Segundo o MP, Manuel Pinho beneficiou projectos do GES/BES ou por estes financiados, nomeadamente projectos PIN (Potencial Interesse Nacional), como os das herdades da Comporta e do Pinheirinho.

Já Alexandra Pinho senta-se no banco dos arguidos porque constituiu com o marido a "Tartaruga Foundation" e outras sociedades para alegadamente ocultarem os pagamentos feitos por Ricardo Salgado a Manuel Pinho no âmbito do referido acordo. Segundo a acusação, a arguida tinha conhecimento desse acordo e foi dele beneficiária, recebendo nas suas contas bancárias elevadas quantias pecuniárias que teriam como destinatário final o marido.

Já o ex-líder do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, está acusado de ter subornado o então ministro da Economia, Manuel Pinho, com valores superiores a cinco milhões de euros.