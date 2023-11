António Costa destrói PS, Centeno e regime em 48 horas

O primeiro-ministro pós em xeque Mário Centeno, não demitiu Galamba e não conseguiu lidar com o caso de corrupção que lhe estragou o legado conquistado ao longo de oito anos.

Quando estamos a quatro meses das eleições legislativas antecipadas, vemos um primeiro-ministro que não parou de errar nos últimos dias. Pós em xeque Mário Centeno, não demitiu Galamba e não conseguiu lidar com o caso de corrupção que lhe estragou o legado conquistado ao longo de oito anos. A análise está neste episódio do Soundbite.

