De Salvador Dalí ao chocolate, uma cesta de artes para apreciar em família

EXPOSIÇÃO

Dalí Cybernetics

A partir de 9 de Novembro

Desenvolvida pelo estúdio criativo Layers of Reality em parceria com a Fundação Gala-Salvador Dalí, a nova proposta do ateliê OCubo assenta numa “viagem futurista pela mente e pela obra de Salvador Dalí”, dita a nota que a apresenta.

Nas contas portuguesas, é a primeira exposição imersiva dedicada ao pintor catalão, servindo-se de projecções de grande formato, instalações interactivas, hologramas e realidade virtual para entrar no universo “poético e onírico” do mestre do surrealismo. Física quântica, a quarta dimensão, a geometria sagrada e a sequenciação de ADN são alguns dos conceitos que fascinavam Dalí e que aqui estão representados.

A mostra está patente na Immersivus Gallery do Museu da Água - Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras (Lisboa). Pode ser visitada de terça a sexta, das 16h30 às 19h; e sábado e domingo, das 15h30 às 19h. A entrada varia entre 8€ e 15€; neste primeiro fim-de-semana, o bilhete é único e custa 10€.

PASSEIOS

Festival Internacional Balões de Ar Quente

6 a 12 de Novembro

Alter do Chão, Fronteira, Benavila, Monforte e Ponte de Sor. São estas as coordenadas da 26.ª edição do FIBAQ, alinhada com 38 equipas de Portugal, Espanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo; 11 voos livres em balão de ar quente (às 7h e às 14h30, para maiores de 12 anos e sempre que as condições meteorológicas o permitam); e o habitual espectáculo de luz, cor e música Night Glow, que vem com as honras de “um dos momentos mais esperados” no programa (dia 11, às 19h30, em Ponte de Sor).

À semelhança de anos anteriores, o festival é de entrada gratuita e traz notas solidárias: a participação nos voos livres está sujeita a aquisição de uma pulseira no valor de 90€, donativo a reverter para os bombeiros voluntários das localidades aderentes.

MÚSICA

A Bela e o Monstro

11 de Novembro a 28 de Janeiro

A Yellow Star Company lança-se ao clássico infantil escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot e depois adaptado por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

A história é sobejamente conhecida: Bela é uma jovem bonita e meiga que fica prisioneira de um monstro para salvar o seu pai. À medida que o tempo passa, Bela descobre que a fera tem um coração bondoso que em nada corresponde à aparência.

Nesta versão construída por Paulo Sousa Costa, o holofote aponta para um príncipe autocentrado, preguiçoso e vaidoso, indiferente à beleza que o rodeia no geral e, em particular, às preciosas rosas vermelhas que são o ouro do seu reino. Até ao dia em que uma fada lhe lança uma maldição que só se desfaz quando alguém se apaixonar por ele.

Dirigido a maiores de três anos, o musical está em cena na Tenda do Centro Cultural de Belém (Lisboa), com sessões às 11h30 e 15h30 (dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de Novembro, 30 de Dezembro e 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de Janeiro); às 10h, 11h30, 15h30 e 18h (dias 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21 e 22 de Dezembro); às 10h, 11h30 e 15h (de 8 a 10 de Dezembro); e às 11h30, 15h30 e 18h (dias 16, 17, 23, 26, 27, 28 e 29 de Dezembro). Bilhetes entre 16€ e 20€.

Foto Um clássico na versão da Yellow Star Company DR

Quando For Grande Quero Ser

A partir de 11 de Novembro

Se é para escolher, que seja com o coração porque, no final das contas, é importante trabalhar no que nos faz feliz. Está dado o mote para o musical infantil encenado por Ricardo Conti e centrado nas temáticas da escola, das profissões e das escolhas da vida.

Para maiores de três anos, estreia-se no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa este sábado, às 16h, e ali fica nos próximos meses, cumprindo o mesmo horário. A entrada custa 10€.

Dançam Palavras, Nascem Bebés

12 de Novembro

Um espectáculo inspirado nas danças das crianças, que começam no ventre materno, muito antes de saberem falar ou cantar.

Servido pela Musicalmente, especialista em concertos para bebés, e pela convidada especial Luísa Sobral, que traz a maternidade aninhada na voz.

Domingo, às 10h e 11h30, no Convento de São Francisco (Coimbra), com bilhetes a 4€.

FESTAS

A Quintinha Celebra o Magusto

11 de Novembro

Na Quintinha de Monserrate, em Sintra, o convite é para viver o São Martinho à moda antiga.

A tradição do magusto em família é recriada com as mãos na massa: são precisos braços para amassar as broas de castanha, cozê-las no forno a lenha ou preparar as castanhas para assar, com sal ou erva-doce. Tudo, nota a Parques de Sintra, “sem esquecer os restantes afazeres do dia-a-dia na quinta” e com a lenda de São Martinho contada por marionetas.

O programa está marcado para sábado, às 15h, e tem duração aproximada de duas horas. Os bilhetes custam 14€, ficando a 12,50€ para crianças dos três aos 12 anos.

TEATRO

As Aventuras do Lobo Faminto e dos Três Porquinhos

12 de Novembro

Quando Gui chega da escola, entra no seu quarto e viaja para um mundo imaginário. Ali, tudo é possível: há janelas que se partem, uivos e sirenes no ar, e um telefone que não pára de tocar. Um caso para o Detective Gui e o cúmplice Inspector Marcelo resolverem.

A peça sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira (Porto), domingo, às 11h e 16h. Para embarcar na aventura, há que desembolsar 8€.

FEIRAS

Choc Choc Choc - Chocolate Market

10 a 12 de Novembro

Na Maia, o aroma a chocolate está no ar. No espaço Inspire, a quarta edição do mercado dedicado a gulosos põe na montra chocolates artesanais, brigadeiros, bombons, brownies, trufas, bombocas, cookies, biscoitos, cupcakes, bolachas, licores, vinho do Porto e mais umas extravagâncias para abrir o palato ao “maravilhoso mundo” do chocolate.

Sexta, das 15h às 19h30; sábado, das 14h às 19h30; e domingo, das 14h às 19h. A entrada é livre.

Foto Um mercado para gulosos DR

Feira de Chocolate de Grândola

10 a 12 de Novembro

É com o bombom de Grândola do chef Melgão e a escultura dos chocolatiers Marlene Alexandre e Humberto Lavosa que se estende a passadeira a mais uma edição do certame apostado em adoçar a vila alentejana com chocolate de várias formas e sabores.

A iguaria centra as atenções nos cerca de 60 expositores montados no Parque de Feiras e Exposições, mas não é dona do pedaço: também por lá passam show cookings, música, teatro de rua, circo, estátuas vivas, actividades para crianças, uma exposição sobre o fabrico do chocolate e um magusto.

A entrada custa 1€ na sexta-feira (das 14h às 24h) e 1,50€ no sábado (das 12h às 24h) e domingo (das 12h às 20h), ficando a 3€ para os três dias. Crianças até aos nove anos não pagam.

OFICINA

Paisagens do Parque

12 de Novembro

No Porto, o Serviço Educativo da Fundação de Serralves propõe uma actividade para as famílias construírem memórias no seu parque. A biodiversidade e o desenho do jardim servem de ponto de partida para a exploração.

Domingo, às 15h, com bilhetes a 11€ (grátis até aos 12 anos) e mediante inscrição aqui.