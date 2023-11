Harry Styles rapou o cabelo e as redes sociais decretaram luto

Harry Styles apareceu no concerto dos U2 no Las Vegas Sphere, nesta semana, acompanhado da namorada, a actriz canadiana Taylor Russell, cimentando a ideia de que a relação dos dois, embora ainda não tenha sido assumida, está a prosperar. Mas o que mais chamou a atenção foi o cabelo rapado do cantor, sobretudo depois do site TMZ publicar fotos a comprová-lo.

As redes sociais multiplicaram-se em publicações de descrença, pesar e até de luto, com memes a serem produzidos em catadupa, como um em que se faz um funeral à farta cabeleira do artista.

Houve ainda lugar a teorias da conspiração, com a recuperação de um vídeo do tiktoker PattyPopCulture, de 2022, que alega que o artista sempre foi careca e escondia os seus problemas de alopecia com perucas.

Harry Styles é o ex-membro mais bem-sucedido dos One Direction, depois de ter iniciado uma carreira a solo. Actualmente, o cantor conta com mais de 55,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e soma uma rede de fãs de milhões em todo o mundo. No Instagram, por exemplo, é seguido por quase 50 milhões.