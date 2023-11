Marcelo diz que “PRR não pode parar” e cabe-lhe já salvar o próximo pagamento

Presidente da República quer OE 2024 aprovado para dar “estabilidade” à execução do PRR. Mas terá de promulgar rapidamente a reforma das ordens para evitar suspensão parcial no terceiro cheque.

O Presidente da República só exonera António Costa e dissolve o Parlamento depois da aprovação final do Orçamento do Estado (OE) para 2024, porque considera este fundamental para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mas Marcelo Rebelo de Sousa vai ter, já no imediato, um papel decisivo: só promulgando rapidamente a reforma das ordens profissionais, logo que receba os diplomas do Parlamento aprovados a 13 de Outubro, poderá ajudar a salvar o terceiro cheque de Bruxelas, que foi pedido em Outubro e continua dependente dessa e de outra reforma.