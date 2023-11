Fim-de-semana na TV: do cinema de Wong Kar Wai ao Bate Fado de Jonas & Lander

CINEMA

Inkheart - Coração de Tinta

AXN Movies, sábado, 21h10

Aventura e fantasia num filme realizado por Iain Softley, a partir do romance de Cornelia Funke. Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren, Jim Broadbent, Andy Serkis e Eliza Bennett dão vida à história de um pai e de uma filha a braços com heróis e vilões que se movem entre o mundo dos livros e o nosso.

Ao Sabor da Ambição

TVCine Edition, sábado, 22h

O filme que marcou a estreia na realização de Wong Kar Wai, em 1988, explora as vidas de gangsters nas ruas de Mongkok, em Hong Kong. Um baixo funcionário da máfia (Andy Lau) está dividido entre um romance com a prima (Maggie Cheung) e a lealdade para com o explosivo parceiro de crime (Jacky Cheung), cujas tentativas para ganhar reconhecimento resultam num ciclo de violência. Ao Sabor da Ambição inaugura um ciclo dedicado ao realizador, para ver aos sábados à noite, até 23 de Dezembro.

Vitalina Varela

RTP2, sábado, 23h59

Vitalina Varela, cabo-verdiana, 55 anos, chega a Portugal três dias depois do funeral do marido. Há mais de 25 anos que estava à espera do seu bilhete de avião. É este o ponto de partida para a nona longa-metragem de Pedro Costa, que recebeu o Leopardo de Ouro, prémio máximo do Festival de Locarno de 2019, depois de ter sido um dos filmes que mais impacto teve junto do público e crítica no importante festival.

Vitalina é real e é actriz – é uma mulher que veio de Cabo Verde para as Fontaínhas e que, enquanto sujeito e personagem, transita de Cavalo Dinheiro (2014) para comandar os fantasmas e as sombras que preenchem o filme do cineasta português.

Um Homem de Família

Hollywood, sábado, 2h10

Richard Kuklinski parece ser um homem como tantos outros. Na verdade, é um perigoso assassino a soldo. Durante mais de 20 anos, leva uma vida dupla e, sem que ninguém desconfie, mata mais de uma centena de pessoas. Mas, um dia, deixa uma pista que há-de condená-lo à pena perpétua.

Realizado por Ariel Vromen, com Michael Shannon, James Franco, Ray Liotta e Winona Ryder nos papéis principais, este thriller psicológico baseia-se na história real de Kuklinski, relatada num livro de Anthony Bruno e num documentário de Jim Thebaut.

O Direito à Felicidade

RTP2, domingo, 20h08

Os livros devem ser lidos duas vezes: uma para perceber e outra para pensar. O conselho é de Liberto (Remo Girone), o velho dono de uma livraria numa pequena cidade. Quando conhece Essien (Didie Lorenz Tchumbu), uma criança imigrada do Burkina Faso que revela um invulgar apetite pela leitura, começa a emprestar-lhe livros cada vez mais complexos. Dessa troca vai nascer uma relação de amizade e aprendizagem mútua.

Claudio Rossi Massimi escreve e realiza esta história, que chegou aos cinemas italianos em 2021 mas não teve estreia comercial nas salas portuguesas

Uma História Simples

TVCine Edition, domingo, 22h

Inspirado numa história verídica, um drama inesperado na filmografia de David Lynch, que o próprio realizador descreveu, na altura da estreia (1999), como o seu filme “mais experimental”. É protagonizado por Richard Farnsworth (nomeado para o Óscar), que nas filmagens estava já numa fase avançada de um cancro nos ossos e viria a pôr termo à vida um ano depois.

Encarna Alvin Straight, um homem de 73 anos que fica a saber do delicado estado de saúde do irmão (Harry Dean Stanton), com quem está de relações cortadas há mais de dez anos. A fraqueza nas pernas obriga Alvin a apoiar-se em canadianas e a falta de vista não lhe permite ter a carta de condução. Mesmo assim, determinado a fazer as pazes com o irmão, liga a sua máquina de cortar relva e faz-se à estrada.

Sempre Perto de Ti

Fox Life, domingo, 22h20

Desde a morte da mulher que John (James Norton) dedica toda a energia a cuidar de Michael (Daniel Lamont), o filho de cinco anos. Apesar da tragédia de ter perdido a mãe, o pequeno é feliz. Mas o futuro não é risonho: John é diagnosticado com uma doença grave e tem poucos meses de vida.

Desesperado e empenhado em deixar Michael entregue a alguém que lhe dê o amor de que precisa, este pai vai passar o tempo que lhe resta a tentar encontrar quem se comprometa a nunca o abandonar. Esta história de amor, inspirada em factos reais, tem assinatura do realizador italiano Uberto Pasolini e estreou-se no 77.º Festival de Cinema de Veneza.

DOCUMENTÁRIOS

Quant

TVCine Edition, sábado, 8h05

Este documentário (o primeiro oficial) celebra a vida da icónica estilista Mary Quant, uma figura incontornável da moda do século XX, pelo seu envolvimento na chamada “cultura mod” e pela popularização da minissaia. O filme tem as participações da modelo Kate Moss, da também estilista Vivienne Westwood e de Edward Enninful, ex-editor-chefe da edição britânica da Vogue britânica e consultor criativo e cultural global da Condé Nast. É realizado por Sadie Frost.

Apocalipse: Hitler Invade o Este

National Geographic, domingo, 22h30

A invasão da então União Soviética por Hitler, a 22 de Junho de 1941, é o foco deste documentário. Recorre a imagens reais para compreender o que levou o Führer a montar a sua maior operação militar, em direcção a “um território imenso, um frio imensurável e um povo determinado com recursos aparentemente infinitos”, descreve a sinopse. A realização é de Daniel Costelle e Isabelle Clarke; a narração, de Mathieu Kassovitz.

Jakub Józef Orlinski: Facce d’Amore

RTP2, domingo, 23h09

Jakub Józef Orlinski não é “só” um grande contratenor polaco. É uma estrela do mundo da música barroca e uma espécie de pop star da ópera (além de b-boy numa carreira paralela). Em 2019, lançou o disco Facce d'Amore com o agrupamento italiano Il Pomo d’Oro, especialista em interpretações em instrumentos de época.

A digressão levou-os, por exemplo, ao Teatro do Capitólio de Toulouse (França), onde foi gravado, em Julho de 2021, o recital que a RTP emite neste domingo. O álbum foi também o cerne do programa alinhado para a aplaudida estreia de Orlinski em Portugal, em Março deste ano. Em breve estará de volta, novamente com Il Pomo d’Oro, para um concerto na Gulbenkian, em Lisboa, a 26 de Novembro, já com lotação esgotada.

DANÇA

Bate Fado - Jonas & Lander

RTP2, sábado, 22h04

A criação da dupla de coreógrafos Jonas & Lander apresenta-se como “o primeiro passo para o resgate da dança que o fado perdeu”. Num espectáculo híbrido e energético, que se passeia entre a música e a dança, nove performers recuperam o sapatear do fado, num diálogo do corpo com a percussão, a voz e as guitarras.

ENTRETENIMENTO

Taskmaster

RTP1, sábado, 21h59

No último episódio desta temporada do concurso cómico, o convidado é João Paulo Rodrigues. O apresentador, actor e eterno “Quim Roscas” junta-se ao painel fixo – Madalena Abecassis, Cândido Costa, Gabriela Barros e Wandson Lisboa – para se tentar desenvencilhar dos desafios mirabolantes que o mestre-de-cerimónias Vasco Palmeirim engendra e que Nuno Markl, o seu braço-direito, acompanha e verifica no terreno.

INFANTIL

Madagáscar (VP)

Disney Channel, sábado, 11h

O leão Alex e os amigos Marty, Melman e Glória viviam no zoo de Central Park... Até serem despachados para África. É o início de uma grande aventura selvagem – e de uma saga de animação cinematográfica com duas sequelas e um spin-off. Todos os filmes são emitidos neste sábado: Madagáscar 2, às 12h25, Madagáscar 3, às 20h55, e Os Pinguins de Madagáscar, protagonizado pela tropa de elite de Capitão, Kowalski, Rico e Soldado, às 22h30.

Mira, Detective Real

Disney Junior, domingo, 16h

A propósito da celebração do Diwali, a data mais sagrada do calendário hindu, o canal propõe uma maratona de cerca de meia-dúzia de horas na companhia de Mira, Detective Real. Ambientada na Índia, a série infantil gravita sobre as capacidades dedutivas de uma menina que é nomeada detective oficial de um reino. Juntamente com os seus amigos e dois divertidos mangustos, investiga casos que tanto podem envolver uma princesa infiltrada como uma criatura estranha, um colar misterioso, um desfile de moda ou uma tabla fugitiva.