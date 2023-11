Morreu o astronauta Frank Borman, o comandante da histórica missão Apolo 8

O astronauta Frank Borman, comandante da lendária missão Apolo 8, a primeira a orbitar a Lua, morreu aos 95 anos, anunciou esta sexta-feira a agência espacial norte-americana NASA.

“Frank Borman foi um verdadeiro herói americano”, destacou o chefe daquela agência espacial norte-americana, Bill Nelson, citado num comunicado. Este pioneiro da exploração espacial morreu na terça-feira no Estado do Montana, adiantou a NASA.

Apaixonado por aviação, iniciou a sua carreira como oficial da Força Aérea norte-americana. “A sua experiência e conhecimento excepcionais levaram-no a ser escolhido pela NASA para se juntar ao seu segundo grupo de astronautas”, frisou Bill Nelson.

Em 1965, Frank Borman foi ao espaço pela primeira vez durante a missão Gemini 7, que durou 14 dias. Esta missão realizou o primeiro encontro espacial, conseguindo chegar a algumas dezenas de centímetros da nave espacial Gemini 6.

A missão Apolo 8 descolou em Dezembro de 1968, com Frank Borman e dois outros astronautas, James Lovell e William Anders, a bordo. A famosa fotografia Earthrise (nascer da Terra) foi tirada durante esta missão.

Foto A famosa fotografia Earthrise, que foi tirada na missão Apolo 8 NASA

“O seu serviço à NASA e à nossa nação irá, sem dúvida, inspirar a geração Ártemis a alcançar novas costas cósmicas”, destacou Bill Nelson. A NASA planeia regressar à Lua com o seu programa Ártemis, sucessor do Apolo.

A missão Ártemis 2 deverá descolar no final de 2024 e circundar a Lua com uma tripulação a bordo, uma missão comparada com a Apolo 8. Desta vez, a NASA quer estabelecer uma presença humana duradoura na Lua, com o objectivo de tornar o satélite natural da Terra um trampolim para missões tripuladas a Marte.