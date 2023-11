Príncipe Harry é “aquele cujo nome não deve ser pronunciado”, determina Carlos III

Carlos III completa 75 anos de vida a 14 de Novembro. Mas a festa não inclui o filho mais novo, o príncipe Harry, nem a sua mulher, Meghan Markle, apesar de os tablóides britânicos terem noticiados que os dois tinham sido convidados e “rasgado” o convite. Um porta-voz dos duques Sussex garantiu, entretanto, não ter existido “qualquer contacto relativamente a um convite para o próximo aniversário de sua majestade”.

Agora, vem a público a deliberação de Carlos de proibir a menção ao nome de qualquer um deles. Uma fonte não identificada avançou ao The Express que “foi deixado bem claro que as discussões sobre os Sussex estão firmemente fora de questão em ambos os eventos”.

O motivo, explica-se, está relacionado com o facto de Carlos desejar ter o dia só para si, sem ser ofuscado por quaisquer conversas que envolvam o duque e a duquesa de Sussex.

“O rei tem uns dias muito ocupados entre 12 e 15 de Novembro (…), mas ele está determinado a celebrar o seu 75º aniversário sem interrupções. Ele não quer que o dia seja ofuscado por pessoas que não estão presentes — os inomináveis, como os funcionários agora os chamam.”

Harry e Meghan afastaram-se dos deveres reais no início de 2020, tendo posteriormente contado as suas histórias numa entrevista a Oprah, numa série documental na Netflix e num livro de memórias do príncipe. Terá sido este último, no qual Harry traça um retrato pouco afável do pai e muito amargo da madrasta, que terá determinado o quase corte de relações entre a família real e os duques de Sussex.