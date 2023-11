Sexta na TV: das fotografias de Jim Marshall ao “raio da morte” de Tesla

CINEMA

Até Nunca

RTP2, 23h42

Baseada muito livremente no livro O Corpo Enquanto Arte, de Don DeLillo, esta produção luso-francesa, que se desenrola em Portugal, é realizada por Benoît Jacquot. Julia Roy encarna uma jovem artista que se envolve com um realizador de meia-idade (Mathieu Amalric) que ainda não esqueceu a ex-amante (Jeanne Balibar, ex-mulher de Amalric na vida real). Victoria Guerra, Elmano Sancho e José Neto também fazem parte do elenco.

O Assassino

Netflix, sexta-feira

O novo filme de David Fincher fica disponível na Netflix duas semanas depois da estreia nas salas de cinema. Baseado na novela gráfica de Alexis “Matz” Nolent e Luc Jacamon (que colaboram com Andrew Kevin Walker no argumento), é um thriller sobre um assassino profissional que é tão implacável como infalível – até cometer um erro que o transforma de predador em presa. Com Michael Fassbender no lugar de protagonista, O Assassino conta também com Tilda Swinton, Charles Parnell e Sophie Charlotte.

DOCUMENTÁRIOS

Tesla, o Génio

Discovery, 16h16

Nikola Tesla (1856-1943) ficou para a história pelos desenvolvimentos em electricidade e por ter co-protagonizado a “guerra das correntes” com Thomas Edison. Do seu laboratório saíram invenções que viriam a mudar o mundo. E também projectos como o “raio da morte”, uma arma de guerra revolucionária que, a confirmar-se o que Tesla apregoava, mudaria o rumo de qualquer guerra e, por isso, seria disputada pelas grandes potências militares.

Este documentário não só investiga essa misteriosa inovação como as teorias conspirativas que a relacionam com a morte do inventor, em 1943. Composta por cinco episódios, para ver de uma só vez, esta série documental é um dos destaques do especial que o Discovery dedica ao Dia da Ciência.

Logo a seguir, passam A Humanidade e o Espaço (às 21h), sobre a evolução da exploração espacial desde 1968, e Quase Humanos: A Ascensão dos Símios (22h54), que explora as questões éticas levantadas pela injecção de células estaminais humanas em embriões de macacos.

Show Me the Picture: A História de Jim Marshall

TVCine Edition, 22h

O fotógrafo norte-americano Jim Marshall não deve ser confundido com o empresário homónimo inglês que ficou para a história como “pai do barulho”. Se bem que, na verdade, não estejam assim tão distantes: ambos partilhavam uma paixão chamada rock ‘n’ roll.

Se o segundo se distinguiu como pioneiro dos amplificadores de guitarra, o primeiro imortalizou, através da sua máquina fotográfica, algumas das maiores estrelas dos palcos: Johnny Cash, Rolling Stones, Bob Dylan, Grateful Dead, Janis Joplin, Beatles… É ele o alvo deste documentário de Alfred George Bailey, realizador com bagagem enquanto fotógrafo e baterista de jazz.

Admirador de Henri Cartier-Bresson, Marshall dizia-se um documentarista, recusava artifícios e era adepto do preto e branco. Construía uma relação de confiança com os músicos e só sabia trabalhar em modo “acesso total”, mesmo que tivesse de os seguir durante horas (e a desoras). Estas qualidades, combinadas com o instinto aguçado, acabariam por fazer dele próprio uma estrela.

HUMOR

Dina Hashem: Dark Little Whispers

Prime Video, streaming

Estreia. Dina Hashem, escriba do The Daily Show e stand-up comedian com assiduidade no Comedy Cellar, lança o seu primeiro especial televisivo. Os tópicos vão “desde ameaças de morte e dilemas existenciais até problemas de relacionamentos, pessoas caladas e a sua educação como árabe-americana de primeira geração”, anuncia a plataforma.

MÚSICA

Anna Setton: O Futuro É Mais Bonito

RTP2, 2h38

Por estes dias, Anna Setton anda por Portugal a dar vários concertos à boleia do Misty Fest. Depois do concerto de ontem no Porto, toca hoje em Lisboa, no domingo em Loulé e dia 18 na Guarda. É um bom momento para recordar a passagem da cantora, compositora e instrumentista brasileira pelo Centro Cultural de Belém (Lisboa), em Abril deste ano, no arranque da digressão europeia inspirada pelo seu último álbum, O Futuro É Mais Bonito (2023).