A APED, que reúne as maiores cadeias de super e hipermercados, defende mais uns dias para as empresas adaptarem os sistemas informáticos e os preços.

A passagem do IVA de 0% para as taxas que se aplicam habitualmente a cada um dos bens alimentares (sobretudo de 6%) vai coincidir com a mudança do ano, de 2023 para 2024. Os produtos que neste momento estão isentos só poderão ser vendidos com o imposto a 0% até ao último dia do ano, mas a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) defende que a alteração só deve acontecer uns dias depois, a 10 de Janeiro.