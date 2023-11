Joana Bértholo, João Tordo, Lídia Jorge e Pedro Eiras são finalistas do Oceanos

Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros

Pedro Eiras, com o livro Paraíso (ed. Assírio & Alvim), está entre os finalistas ao Prémio Oceanos 2023 na categoria de Poesia. E as portuguesas Joana Bértholo, com A História de Roma (ed.Caminho); Lídia Jorge com Misericórdia (Dom Quixote) e João Tordo com Naufrágio (ed. Companhia das Letras Portugal) são finalistas na categoria de Prosa e Dramaturgia.