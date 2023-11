Buscas no consulado de Portugal no Rio de Janeiro por suspeitas de fraude na concessão de vistos

Polícia Federal do Brasil

Polícia Federal do Brasil

A Polícia Federal brasileira, em colaboração com a Polícia Judiciária portuguesa, realizou buscas esta terça-feira no Rio de Janeiro devido a suspeitas de corrupção e de falsificação de documentos envolvendo funcionários do consulado-geral de Portugal e requerentes de vistos e de nacionalidade portuguesa.

Foram executados cinco mandados de busca e apreensão emitidos pelo Ministério Público português e que abrangem o consulado e várias residências no Rio e em Saquarema, de acordo com uma nota da Polícia Federal.

A operação "Agendódromo" visa suspeitas de corrupção na marcação de atendimentos no consulado-geral português no Rio de Janeiro, bem como de falsificação de documentos em processos de concessão de vistos e de nacionalidade portuguesa. Segundo a Polícia Federal brasileira, as investigações foram "iniciadas e conduzidas pelas autoridades de Portugal"

O consulado-geral de Portugal no Rio de Janeiro é uma das representações diplomáticas nacionais que mais pedidos de vistos processa, sendo há vários anos alvo de críticas por parte dos utentes devido à demora na marcação de atendimento presencial e no processamento de pedidos de documentos, bem como de denúncias de intermediação ilegal de processos e de vagas de atendimento.