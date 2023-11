Como lidar e discutir com quem tem princípios diferentes dos nossos? Ouve aqui

No quarto episódio do podcast Como Lidar, a psicóloga Raquel Raimundo dá dicas para melhor conversar sobre temas difíceis.

Diz-se que não se deve discutir política para não estragar amizades. Mas será mesmo assim? Ou será que, simplesmente, estamos a discutir da forma errada? E será que podemos ser amigos de alguém que pensa de forma completamente diferente de nós? A resposta às últimas duas: sim.

A psicóloga Raquel Raimundo ajuda-nos a lidar com estas divergências. Uma pista: procurar o que nos une, em vez de tentarmos "colonizar" o outro. E nunca, mas mesmo nunca, começar a berrar. É mais valioso procurar pontos de vista que nos unem.

Este é o quarto episódio do podcast Como Lidar, e repetimos um disclaimer: também não sabemos. Mas tentamos descobrir. Como lidar com a ansiedade financeira, com um colega de trabalho tóxico ou com a morte? Pedimos ajuda a psicólogos para resolver problemas que acontecem a (quase?) todos e ajudar a cuidar da saúde mental.

E também te queremos ouvir a ti: se não sabes como lidar com algum problema, fala connosco.

A música original do genérico do podcast Como Lidar é de Ana Marques Maia. A edição áudio é de Inês Rocha.