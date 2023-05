Os meus amigos não votam igual a mim. Como discutir política sem nos chatearmos?

Fazer perguntas e encontrar pontos comuns é melhor do que gritar e abandonar a conversa. Mesmo com aquele tio no convívio de família.

Preferir não discutir política — ou acabar a discuti-la demasiado fervorosamente. Ficar no meio pode ser difícil. Principalmente quando quem nos rodeia defende o que, para nós, é indefensável. Mas o tema acaba sempre por surgir, seja num café com amigos, seja nos tão temidos convívios de família.

Raquel Raimundo, psicóloga e presidente da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, desvenda estratégias para melhor conversar. Uma pista: não adianta berrar por causa do que nos separa, é melhor procurar o que nos junta. Se a outra pessoa apresenta cinco argumentos e só concordamos com um, é a ele que nos devemos agarrar em primeiro lugar.

É possível manter a amizade com alguém cujos princípios são totalmente diferentes dos meus?

“É um mistério isso que nos leva à amizade.” Se, por vezes, temos amigos muito semelhantes — e “é isso que nos aproxima”; outras vezes somos amigos de alguém que tem crenças completamente distintas das nossas.

Mas, mais importante do que “o outro fazer o mesmo que nós”, é o “sentirmo-nos compreendidos” que nos aproxima. “Nas discussões, o que muitas vezes acontece é que não ouvimos o outro porque temos uma grande necessidade de nos fazermos ouvir”, começa a psicóloga. É crucial desenvolver esta “disponibilidade para escutar” e para “aceitar e acolher a diferença”, mantendo os “canais de comunicação abertos”.

É também relevante termos em conta que temos mais predisposição para “acreditarmos em informações que correspondem às crenças que já temos”, e, também por isso, é mais fácil conversarmos com alguém que acredita no mesmo que nós. O que não é, necessariamente, o que mais nos enriquece: “É importante conhecer diferentes formas de olhar para o mundo. E mais do que focar nas miudezas que nos separam, olhar para o muito que nos une. É isso que significa viver em sociedade, acolher a diversidade sem impor a nossa visão.”

E quando o outro pisa o que, para mim, são linhas vermelhas? Devo desistir da conversa?

Desistir da conversa pode “não ser a melhor solução”. “Só não devemos tolerar a intolerância ou quando há desrespeito pela dignidade do ser humano”, defende Raquel Raimundo.

Devemos permanecer no “domínio do confronto das ideias e dos pontos de vista”. Tentar “chegar ao outro”, fazer perguntas, perceber “as motivações” que a levam a pensar de determinada forma. E até pode ser assim que “se desconstroem alguns preconceitos e enviesamentos” dos quais a outra pessoa não se apercebe.

Convívios de família: será melhor combinar não falar sobre política?

“Há momentos que, pela importância e significado que têm no contexto familiar, podem ser importantes preservar”, refere a psicóloga. É, então, natural que “as pessoas sejam mais cuidadosas nessas alturas também”. Ou seja, se sabemos que um comentário pode gerar um conflito, podemos “protelar essa conversa para um momento mais oportuno” — e focar-nos “naquilo que nos une”. Pelo menos durante aquele momento.

Mas às vezes não há como evitar. É, por isso, importante saber conversar.

Que estratégias posso adoptar para melhor conversar (sem me chatear)?

A primeira é mesmo essa, “não me exaltar”. Depois, importa a nossa própria postura numa discussão: querermos “colonizar o outro” ou olhar para um debate como uma luta onde há um vencedor e um perdedor é meio caminho andado para perdermos a cabeça.

É mais útil procurar “aprender e perceber como é que a outra pessoa vê o mundo” — e assim “saem todos a ganhar”.

Fazer perguntas (sem insinuações implícitas) ameniza o tom do debate. “Levam à abertura do outro e dão-lhe a possibilidade de partilhar a sua opinião.” E talvez façam com que também ele nos faça perguntas a nós, permitindo-nos entrar no “confronto dos pontos de vista”, em vez do ataque.

Por último, se a outra pessoa expôs cinco argumentos e eu concordo com um deles, posso “ir ao encontro daquele em que estamos de acordo e partir daí”. “Isso leva à diminuição da resistência do outro lado, porque foi estabelecida uma ponte”, explica a psicóloga. A partir daí, mesmo que o caminho continue a ser de discordância, não foi “totalmente discordante”. Mesmo que cheguemos à conclusão que, “afinal temos mais coisas diferentes do que achávamos no início da conversa.”