Como Lidar com a ansiedade financeira? Ouve aqui

Na estreia do podcast de saúde mental do P3 Como Lidar, o psicólogo David Neto ajuda a lidar com a ansiedade financeira.

E quando parece que o dinheiro nunca chega? Será que é real ou estamos a exagerar? Será que sofres de ansiedade financeira?

O psicólogo David Neto ajuda a entender o que é esta ansiedade e dá ferramentas para lidar com ela. Que podem variar entre a educação financeira ou um pequeno gasto supérfluo.

Na estreia do podcast Como Lidar, deixamos um disclaimer: também não sabemos. Mas, a partir desta terça-feira, 17 de Outubro, vamos à procura de respostas. Como lidar com a ansiedade financeira, com um colega de trabalho tóxico ou com a morte? Pedimos ajuda a psicólogos para resolver problemas que acontecem a (quase?) todos e ajudar a cuidar da saúde mental.

E também te queremos ouvir a ti: se não sabes como lidar com algum problema, fala connosco.

Segue o podcast Como Lidar nas aplicações para podcasts.

