O disparate do IUC: é o que dá ser governado por betinhos

Desde quando é que comprar um eléctrico novinho em folha tem menor pegada de carbono do que preservar um carro com 30 anos que anda 60 quilómetros por mês?

Ando há anos a tentar convencer – sem sorte alguma – os meus amigos dos jornais a promoverem uma investigação que sempre me pareceu elementar: averiguar quantos ministros e deputados têm os filhos em escolas públicas, e quantos ministros e deputados frequentam hospitais públicos. Não preciso de nomes de ministros, nem de deputados, nem de saber se preferem a CUF ou a Luz Saúde ou que escolas frequentam os seus filhos. Só quero saber números e percentagens. Quantos são os que fazem a vida do cidadão comum? Quantos de entre eles enfrentam diariamente – não em teoria, não através de reportagens na televisão, mas vivendo-o na pele – o caos nos hospitais do SNS ou as greves nas escolas tuteladas pelo Estado?