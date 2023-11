Foto de reunião de PSOE e Junts onde há quadro sobre referendo da Catalunha é real?

Imagem que o director de comunicação do PSOE alegou ser falsa, trata-se de uma reconstrução feita pela Antena 3. No entanto, o quadro que alude ao referendo de 2017 está mesmo na sala.

A Publicação

Contexto

Depois de, a 30 de Outubro, o PSOE se ter reunido com Carles Puigdemont, líder do Junts, em Bruxelas, começou a circular nas redes sociais uma imagem dos elementos dos dois partidos numa sala que tem, numa das paredes, um quadro com uma fotografia de um grupo de jovens a levantar uma urna utilizada no referendo de 1 de Outubro. Trata-se de “Contribuição da Catalunha para o progresso social e político da UE” (em tradução livre).

Ion Antolín Llorente, director de comunicação do PSOE, prontamente fez uma publicação na sua página de X (antigo Twitter) para dizer que a imagem publicada se trata de uma “montagem realizada nos noticiários de uma cadeia de televisão nacional”. “Essa foto não existe”, escreveu Llorente, acusando, ainda, pessoas associadas ao PP de difundirem a fotografia como se de uma autêntica se tratasse.

O director de comunicação do PSOE anexou, na mesma publicação, a alegada fotografia autêntica, que chegou a ser partilhada por ambos os partidos.

La foto que publicamos los dos partidos, es esta. pic.twitter.com/flEtg2ZFaO — Ion Antolín Llorente (@ionantolin) November 1, 2023

No espaço disponível para os utilizadores do X acrescentaram contexto ou corrigirem a informação de publicações, os leitores do X escreveram que na fotografia partilhada por Llorente, o ângulo em que foi tirada permite “esconder” o quadro que, escrevem, continua a ser visível nessa fotografia.

Os Factos

A imagem divulgada nas redes sociais trata-se de uma reconstrução feita pelo canal espanhol Antena 3 – cujo logótipo figura no canto inferior esquerdo da imagem –, feita para mostrar um plano maior do quadro, impossível de ver nas filmagens que passaram no noticiário.

No entanto, tanto nas filmagens da Antena 3 como na fotografia divulgada por ambos os partidos, é possível, a partir dos elementos visíveis, constatar que o quadro com a imagem dos jovens a erguer a urna está, efectivamente, na sala onde decorreram as conversações entre PSOE e Junts. Segundo a imprensa espanhola, a reunião aconteceu no escritório do Junts, no Parlamento Europeu.

Veredicto

A imagem partilhada como sendo “manipulada” pelo director de comunicação do PSOE trata-se se uma reconstrução feita pela Antena 3 para mostrar elementos do quadro “Contribuição da Catalunha para o progresso social e político da UE” que não são visíveis quer na fotografia partilhada pelos partidos, quer nas filmagens divulgadas no noticiário espanhol.

No entanto, o quadro que remonta ao referendo de 1 de Outubro de 2017 está, de facto, na sala onde decorreram as conversações entre PSOE e Junts, nos escritórios do segundo partido no Parlamento Europeu.