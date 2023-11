Colaboradores da Câmara do Porto retratam aventuras de Camilo Castelo Branco

Os colaboradores da Câmara Municipal do Porto sobem nesta quarta-feira ao palco do auditório Arnaldo Trindade para contar as aventuras e desventuras de Camilo Castelo Branco, Ana Plácido e Zé do Telhado na Cadeia da Relação do Porto.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto (CCD), Gouveia Santos, adiantou que a peça "conta histórias do Porto e da sua região no século XIX".

Ao palco do auditório Arnaldo Trindade, na sede do CCD, sobem 11 colaboradores de várias unidades operativas do município. A peça terá "tanto de sério como de divertido", assegurou Gouveia Santos.

A encenação retrata as aventuras e desventuras de Camilo Castelo Branco, Ana Plácido e Zé do Telhado, o "Robin Hood português" que protegeu o romancista e dramaturgo na cadeia da Relação do Porto e "terá sido uma espécie de guarda-costas".

"Camilo imortalizou-o contando a sua história nas Memórias do Cárcere", destacou Gouveia Santos, acrescentando que a encenação será "o mais simples possível" e "poupada nos meios".

A música que acompanhará cada conjunto de histórias é original de um duo com estúdio de ensaios no centro comercial Stop, Rodolfo e Catarina.

"Para a câmara espero que seja motivo de motivação e de orgulho identitário", considerou o presidente do CCD, acrescentando que a estreia contará com a presença do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

À Lusa, Gouveia Santos adiantou que estão marcados cinco espectáculos no Porto e que, posteriormente, a peça será apresentada em diversos concelhos como Fafe, Vila Real, Paredes e Famalicão.

A intenção, acrescentou o presidente do CCD, é terminar no próximo ano com um espectáculo na Cadeia da Relação do Porto, onde, nas imediações, está instalada a estátua "Amores de Camilo" que, em Setembro, esteve envolta de polémica na sequência de uma petição com 37 signatários que pediam a sua remoção.

O grupo de atores do CCD começou em meados de 2017/2018 com um curso de teatro, tendo, no final, sido apresentada a peça "Gota de Mel" que, posteriormente, deu o nome de "Colmeia" ao grupo.

Nos anos seguintes, o grupo realizou outras peças, mas foi interrompido pela pandemia da covid-19, assumindo agora esta peça "especial importância" ao relançar a área cultural do CCD.