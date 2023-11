Linha da Beira Alta: as obras de Santa Engrácia duram pelo menos mais seis meses

O desnorte nas obras faz com que já ninguém se comprometa com um prazo para a reabertura.

Estava previsto que encerrasse apenas por nove meses, mas a interdição da linha da Beira Alta deverá durar, pelo menos, dois anos e dois meses. O desnorte nas obras faz com que já ninguém se comprometa com um prazo para a reabertura. O alargamento do Passe Ferroviário Nacional e as duas décadas da cimeira ibérica da Figueira da Foz - que traçou prazos, largamente ultrapassados, para a execução da rede de alta velocidade - são também tema. Mais a sul olhamos para as obras na linha do Algarve.

