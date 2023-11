Porto ameaça travar obras do metro se constrangimentos actuais não forem resolvidos

Quando a reunião do executivo da Câmara do Porto arrancou, pelas 9h30 desta segunda-feira, com uma recomendação relativa às obras da Metro do Porto – e às suas implicações imediatas na mobilidade –, muita gente desesperava ao volante ou a bordo de um transporte público. Um acidente e uma avaria na Ponte da Arrábida foram acendalha para o caos em toda a urbe – acentuando um problema que é diário no Porto: o trânsito caótico.

Foi precisamente esse debate que Rui Moreira quis levar ao executivo. A recomendação tinha dois destinatários – o Governo e a Metro do Porto – e centrava-se nos constrangimentos que as empreitadas das novas linhas de metro têm na mobilidade da cidade. A discussão sobre eventuais responsabilidades próprias, como políticas de desincentivo ao uso de carro próprio ou outras formas de mobilidade sustentável, não esteve em cima da mesa. O executivo aprovou (com abstenção do BE) informar os destinatários da recomendação de que “não poderá ser feita nova ocupação de obra em via publica sem que se reduza a ocupação existente e não estiverem resolvidos constrangimentos nas actuais frentes de obra.”

Por sugestão do socialista Tiago Barbosa Ribeiro, o aviso baixou o tom da proposta inicial, redigida por Rui Moreira. O presidente da autarquia ia mais longe e anunciava que não concederia licença para a obra da linha Rubi enquanto os constrangimentos das empreitadas da linha Rosa e do BRT não fossem solucionados.

“Gostaríamos de uma posição menos absoluta, que dissesse o mesmo. Mas que retirasse o ónus do início da linha Rubi para não criar uma dificuldade que possa levar à perda desses fundos [do PRR]”, argumentou o vereador do PS, numa sugestão acolhida por Rui Moreira.

O PÚBLICO pediu uma reacção à Metro do Porto, que preferiu não comentar. Esta tarde, a empresa, representantes do Governo e Rui Moreira iam debater o assunto à porta fechada.

O edil do Porto pediu à Metro maior “prudência” no planeamento das obras, de forma a minimizar os constrangimentos inevitáveis que empreitadas deste calibre impõem. “Temos de ter uma atitude firme de dizer ‘sim, queremos as obras, mas não, isto não é um território virgem’”, apontou, sublinhando a necessidade de não cancelar a cidade enquanto ela se prepara para o futuro. “A cidade tem de continuar a existir. Diz-se que [o metro] é uma cura para o excesso de transporte individual. Não podemos morrer da cura.”

Neste momento, há duas grandes obras da Metro no Porto: a linha Rosa, que ligará São Bento e a Casa da Música, e o BRT da Boavista, entre Casa da Música, Praça do Império e Matosinhos Sul. No próximo ano, deverá arrancar a linha Rubi, entre a Casa da Música e Santo Ovídio (Gaia), com a construção de uma ponte. E há ainda o anúncio de novas ligações de Gondomar até Campanhã e do aeroporto até à Asprela.

O autarca acusa a Metro do Porto de não cumprir prazos, de não sinalizar devidamente as suas obras e de não acautelar questões básicas de segurança. No caso da BRT, exemplificou, a obra “não oferece o mínimo de condições de segurança para quem lá circula e trabalhadores” e, além disso, “a população que recebeu uma indicação que a obra acaba a 15 de Setembro não percebe porque é que ainda não acabou”.

A linha Rubi, cujo contrato da empreitada foi assinado na última sexta-feira​, anuncia-se um novo problema, antecipa Moreira. Junto à bomba da Repsol, na Rua do Ouro, está prevista a construção de uma sapata de obra que vai interromper a linha do eléctrico. “A sapata pode ser colocada em qualquer lado. Não é legítimo perguntarmos se é possível não parar a linha [do eléctrico]? Causa constrangimentos à mobilidade e prejuízo à STCP.”

Admitindo que os constrangimentos não se podem eliminar completamente e que depois de as obras estarem prontas a população os esquecerá rapidamente, Moreira disse querer evitar o cenário causada pelas obras do Porto 2001. “Levaram a uma mudança paradigmática e política na cidade e durante muitos anos a cidade esteve em crise por obras que não foram controladas.”

A preocupação com o trânsito excessivo na cidade foi unânime. Alberto Machado, do PSD, criticou os atrasos das obras, pediu um “correcto planeamento” e não deixou de fora a questão da VCI, algo que se poderia resolver “no médio prazo, retirando uma parte do trânsito para a A41 e A42”.

Ilda Figueiredo, do PCP, subscreve a proposta de Rui Moreira e atirou responsabilidades para a Metro, mas deixou no ar a ideia de que “há outros problemas” na cidade e que a “coordenação” entre município e Metro deveria ter sido maior. Foi uma chamada de atenção subscrita pelo BE, que gostava de ter sido mais envolvido no diálogo com a Metro.

Maria Manuel Rola, do BE, considerou a proposta de Rui Moreira extemporânea, uma vez que os cuidados a ter no planeamento estão já previstos no programa de circulação que integra a declaração de impacto ambiental da linha Rubi. Esse programa, disse, prevê que se “minimize a interferência na mobilidade das zonas afectadas impondo medidas de gestão de tráfego consensualizadas com as câmaras do Porto e Gaia.”

Sem camuflar os constrangimentos das empreitadas, Tiago Barbosa Ribeiro recordou que o Porto tem, neste momento, o maior projecto de mobilidade pública da Europa e que, “algo que vai ao osso da cidade não se faz sem dificuldades e sem atrasos”. Ainda assim, o socialista mostrou-se de acordo com o “espírito” da moção e subscreve-a, acautelando que não se perca a oportunidade de inscrever a linha Rubi no PRR. É que se a empreitada da linha Rubi se atrasar e não ficar pronta até ao final de 2026, corre-se o risco de não haver dinheiro.