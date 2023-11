Duas cidades, dois debates: para quando menos carros no Porto e em Lisboa?

O debate “Para quando menos carros no Porto?” começa às 17h15 no auditório Casa Comum, na Universidade do Porto. Parceria do PÚBLICO com a Zero promove debates sobre mobilidade sustentável.

Numa altura em que várias cidades europeias retiram automóveis das suas ruas e as devolvem aos cidadãos, cidades como Porto e Lisboa vêem-se a braços com um crescente tráfego automóvel em muitos locais. Que políticas públicas são para cidades com menos carros? Como concretizar o papel crucial da mobilidade na neutralidade climática até 2030?

Para debater os desafios da mobilidade nas duas maiores cidades portuguesas, o PÚBLICO e a associação ambientalista Zero organizam dois debates para reflectir sobre os desafios e percursos rumo a um futuro sem carros: esta segunda-feira, dia 6 de Novembro, no Porto, e a 15 de Novembro, em Lisboa.

Esta segunda-feira, a partir das 17h15, especialistas, decisores políticos e representantes da sociedade civil juntam-se no auditório da Casa Comum, na reitoria da Universidade do Porto, para responder: “Para quando menos carros no Porto?” A entrada é livre.

O primeiro painel, com início às 17h30, dedica-se aos "desafios e oportunidades para um Porto sem carros" e conta com os contributos de Álvaro Costa, investigador do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente, Jorge Morgado, director do Gabinete de Comunicação e Clima Social da Metro do Porto, e Hugo Silveira Pereira, representante do movimento cívico Jardim Ferroviário da Boavista.

Em seguida, às 18h30, tem lugar um segundo painel, dedicado a “estratégias e políticas para um Porto sem carros”, para debater estratégias concretas de mobilidade sustentável. Moderado pelo investigador Francisco Ferreira, presidente da Zero, terá a participação de Teresa Stanislau, membro do Conselho de Gerência da STCP Serviços, Daniel Casas-Valle, urbanista no escritório Urban Dynamics, e Peter Füssy, jornalista, escritor e fotógrafo.

A discussão abrangente sobre como retirar carros das cidades continua em Lisboa na próxima segunda-feira, no auditório do PÚBLICO em Lisboa.