As auroras boreais do Árctico migraram para os céus da Europa, Portugal incluído

Um espectáculo de luzes raro, normalmente reservado ao círculo polar árctico, migrou noutra direcção na noite passada e foram registados avistamentos de auroras boreais no Sul da Europa e dos EUA. Ucrânia, Itália, Grécia e Suíça foram alguns dos países europeus que puderam ver o céu iluminado de cores diferentes. Em Portugal, o espectáculo das "luzes do Norte" foi bastante mais discreto e foi mais difícil ver a olho nu, mas o momento ficou registado em câmaras fotográficas como a de Miguel Marques, na Figueira da Foz.

O fenómeno também foi registado nos EUA, não apenas no estado do Alasca, no Norte polar, mas bem mais a Sul do que o habitual. As luzes coloridas no céu chegaram ao Texas e à Carolina do Norte.

Esta expansão das auroras boreais até baixas latitudes foi desencadeada por uma tempestade geomagnética, resultante da interacção entre o vento solar e o campo magnético da Terra. É a intensidade das partículas solares que gera a visualização de faixas de cor nos céus em locais pouco habituados a observá-las.

Ricardo Gafeira e Teresa Barata, especialistas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, clarificam: "Dependendo da intensidade da tempestade geomagnética, as auroras podem estender-se a latitudes mais baixas. Tipicamente, quando isso acontece, tendem a ter uma cor mais avermelhada, como se verificou na Ucrânia, porque estamos a observar camadas mais superiores da atmosfera, onde a composição é diferente, em oposição às auroras clássicas do círculo polar."

Sobre o avistamento em Portugal, Ricardo Gafeira considera ser um fenómeno "raro, mas possível". Os especialistas corroboraram a autenticidade da fotografia de Miguel Marques pela ocorrência de "uma tempestade geomagnética forte" na noite anterior. Sublinham que a falta de mais avistamentos é natural, porque a fotografia foi tirada em condições muito particulares, relacionadas com as definições da câmara, direcção e tempo de exposição. Não obstante, deixam claro que é bastante possível que, de facto, se trate de uma aurora boreal.

O fenómeno não é inédito, mas é relativamente raro. Em Fevereiro deste ano as "luzes do Norte" também entraram pelo céu do Reino Unido, revelando o longo alcance do seu impressionante rasto luminoso. É um espectáculo de sucesso garantido, mas acesso restrito. As auroras boreais são um fenómeno reservado a alguns lugares privilegiados, mas, de vez em quando, a fabulosa "danças das luzes" no céu da Terra revela-se para lá do seu território.