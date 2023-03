“O melhor piloto do mundo” dá uma volta extra para mostrar aos passageiros aurora boreal

Tanto os passageiros do lado esquerdo do avião quanto os do lado direito conseguiram ver a aurora boreal devido à manobra. “Toda a gente estava entusiasmada”, recorda um deles.

Os passageiros de dois voos no início desta semana tiveram uma surpresa especial quando conseguiram ver a aurora boreal pela janela – e ambos os lados do avião tiveram direito ao espectáculo.

Os pilotos de cada um dos voos – um no domingo, da Finnair, que ligou Kuusamo a Helsínquia e outro na segunda-feira, da EasyJet, de Reiquiavique, na Islândia, a Manchester, no Reino Unido – fizeram uma volta extra para garantir que nenhum passageiro perdia o espectáculo da aurora boreal.

A resposta por parte dos passageiros foi uma enorme gratidão. Nas redes sociais, somam-se publicações com várias fotografias do espectáculo a acompanhar os agradecimentos. Um blog sobre aviação chegou mesmo a publicar um artigo com o título “O melhor piloto do mundo virou o avião para que todos os passageiros pudessem ver a aurora boreal”.

“Ó não, vamos perder a aurora boreal outra vez”

Sarah Hitchen, natural de Manchester, estava a voltar a casa depois de umas férias em família na Islândia para celebrar o seu 50.º aniversário. Apesar de ter verificado todas as aplicações que prevêem a possibilidade de ver a aurora, e de até ter feito férias numa pequena cidade rural pela sua “localização ideal” para ver as luzes, viu apenas “um bocadinho” do fenómeno durante uma viagem de barco.

Durante o voo, já com destino a casa, o piloto anunciou que seria possível ver a aurora boreal no lado esquerdo da aeronave. As luzes do avião baixaram e os passageiros ficaram cada vez mais entusiasmados, mas Hitchen estava sentada do lado direito.

“No nosso lado não estava a acontecer nada”, disse. “Ó não, vamos perder a aurora boreal outra vez!”

Depois, ouviu um novo anúncio. O piloto “disse que quem estivesse do lado direito podia agora vê-la”, lembra Hitchen. “Nunca vi nada tão espectacular. Durou imenso tempo. Durante todo o voo, desde a Islândia até à Escócia, conseguia ver-se a aurora, era absolutamente extraordinário”.

Ross Sticka, 38 anos, de Derby, na Inglaterra, estava no mesmo voo e disse que estava atento para ver as luzes desde o início da viagem.

“Toda a gente estava muito entusiasmada, até os assistentes de bordo se apressaram a acabar o serviço de bebidas para desligar as luzes da cabina”, disse. Sticka, que trabalha para uma empresa aeroespacial, disse que não sabia que o avião ainda ia fazer uma viragem, mas afirmou que “toda a gente apreciou” o gesto.

Manobra “bastante rara” na aviação

Em comunicado, a EasyJet disse que estava satisfeita com o facto de o capitão do avião ter conseguido executar uma “manobra controlada” para que todos conseguissem ver a aurora boreal.

“A nossa equipa tenta sempre ir além dos objectivos, pelos nossos clientes. Estamos muito satisfeitos por termos conseguido partilhar este avistamento especial da aurora com eles”, lê-se no comunicado.

A porta-voz da Finnair, Heidi Lemmetyinen, disse, por e-mail, que o piloto Tuomo Järvinen fez uma volta extra quando sobrevoou Kuusamo para que os passageiros conseguissem ver bem as luzes. Disse ainda que este tipo de volta é “bastante rara” nestas operações de aviação. Normalmente, servem para evitar o mau tempo.

“Quando este tipo de desvios acontece, a primeira prioridade é sempre a segurança. Também seguimos as instruções do controlo de tráfego aéreo e consideramos todos os factores que podem ter impacto na eficiência em termos de tempo e custos”, disse. “Desta vez, havia tempo suficiente para essa volta extra e o voo chegou ao seu destino a tempo.”

Numa publicação no Twitter, Järvinen disse que teve muito feedback dos passageiros sobre a experiência, notando que muitos turistas viajam para a Finlândia com esperança de ver a aurora.

“Já voo há mais de 20 anos e vejo a aurora boreal todos os anos, mas esta que vimos era algo de espectacular”, escreveu. “Nunca tinha visto luzes tão brilhantes e verdes, que nos rodeassem completamente”, descreveu. E acrescentou: “Até para um finlandês como eu, esta visão foi de cortar a respiração”.