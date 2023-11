Caçarola Dois: mesa farta na rainha das praias de Portugal

É bem no coração da Figueira da Foz que está o Restaurante Marisqueira Caçarola Dois, uma casa à imagem do brilho e requinte do Bairro Novo, onde se insere. Reflexo da atractividade que em meados do século XIX a cidade da foz do Mondego exercia sobre os veraneantes, o projecto urbanístico então desenvolvido correspondia à opulência e glamour das grandes estâncias balneares francesas, às quais a “rainha das praias de Portugal” se equiparava. O colorido das construções, áreas pedonais, as belas moradias e edifícios oitocentistas de estilo Arte Nova e inspiração Arte Déco que povoam o rigoroso quadriculado do bairro são ainda testemunho vivo dessa época áurea e imagem de marca da cidade.

