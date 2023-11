“Competição” e “encenação”. Exigências de Puigdemont atrasam acordo com PSOE

O secretário da Organização do PSOE, Santos Cerdán, número três do partido, reuniu-se, na sexta-feira, em Bruxelas com o ex-presidente catalão e líder do Junts Carles Puigdemont. O objectivo passava por acelerar as negociações para garantir a investidura de Pedro Sánchez na próxima semana, mas o encontro terminou sem acordo. De acordo com o Europa Press, continua a haver importantes discrepâncias entre as duas parte sobre o processo de amnistia para os acusados no procés.

