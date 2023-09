Espanha: a curiosa guerra da amnistia

A História repete-se, dizem os clássicos, primeiro como tragédia, depois como farsa. O leitor que siga a imprensa espanhola e, sobretudo, as declarações dos dirigentes da esquerda e da direita poderão acreditar numa derrapagem para a guerra civil entre "duas Espanhas". Dos dois lados da barricada, fala-se em "golpismo". A tensão é alta. No entanto, o que está em causa é a manutenção de Pedro Sánchez como presidente do Governo. O resto é paisagem. Daí a farsa.