O humor, a religião e a guerra por Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço

“Isto parece o início de uma anedota: um professor e um burro entram num palco…”. Ao professor universitário e tradutor de latim e de grego, o humorista compara-se com a autodepreciação que lhe é característica. Mas o professor contrapõe, citando Aristóteles: “A comédia é a coisa mais difícil que existe”. Foi neste território, entre humor, literatura e com importantes interstícios sobre o belicismo vigente, que Ricardo Araújo Pereira e Frederico Lourenço navegaram ao longo de mais de uma hora, esta quinta-feira à noite, no Theatro Circo, em Braga, na sessão inaugural do novo festival literário Utopia que decorre até ao dia 12.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt