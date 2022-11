Frederico Lourenço: “É cismando sobre as palavras de Jesus, que chegamos mais perto dele”

Frederico Lourenço gosta daquilo que faz e não é por estar na academia, concentrado nos estudos e na tradução do grego e do latim, que não conhece o mundo em que vive. A sua presença nas redes sociais chega ao TikTok, aquela onde estão os jovens, para falar dos seus temas. “É um bocado como Jesus, temos de ir aonde estão as pessoas. A minha grande missão é conquistá-las para o grego e para o latim”, diz ao Ípsilon, via Zoom, a partir de Coimbra.