Sete magustos e três festivais de vinho, para prolongar o São Martinho

Dez sugestões para celebrar o São Martinho de Norte a Sul do país. Com castanhas e vinho novo, claro, mas também com provas de outros vinhos, almoços, música, visitas a adegas e festivais vínicos.

Um almoço com o chef do ano no Douro

No sábado, 11 de Novembro, a Quinta do Seixo, propriedade da Sogrape com 100 hectares em Valença do Douro, celebra o São Martinho com castanhas, uma prova de vinhos e um almoço especial no restaurante Seixo, que resulta de uma parceria com Vasco Coelho Santos, considerado chef do Ano em Janeiro na última edição dos prémios Mesa Marcada.

O programa começa às 11h30 com uma visita à quinta e uma prova na adega. A partir das 13h, será servido o almoço, com uma sopa à lavrador e cachaço de porco no forno — com castanhas, claro —, acompanhado por três vinhos diferentes (o branco Casa Ferreirinha Vinha Grande de 2022, o tinto Casa Ferreirinha Vinha Grande de 2021 e o Sandeman Porto Founders Reserve).

O menu custa 90 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas no site de enoturismo da Sogrape ou por telefone (937 850 312).

Adega de portas abertas em Reguengos de Monsaraz

Todos os anos, a adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, cumpre a tradição de abrir portas no mês do São Martinho. Até dia 30, é possível visitar a emblemática adega alentejana e fazer provas de vinhos de talha.

A adega tem dois espaços diferentes para a produção, um com 114 talhas de barro, a utilizar o método de fermentação ancestral, e o mais moderno, com 44 cubas de inox.

O programa, para grupos de no mínimo 2 pessoas e no máximo 16 (a 26 euros por pessoa), inclui provas de vinhos e uma degustação de produtos regionais. No final, há uma pequena lembrança: um “kit São Martinho”, com a oferta de uma garrafa e castanhas para assar em casa. As crianças também são bem-vindas (7,5 euros) mas, em vez de vinho, recebem sumos e lápis de cera para desenhar.

As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp 918 269 569 ou pelo email josedesousa@jmfonseca.pt.

Rota das Vinhas do Pó

A Rota de Vinhos da Península de Setúbal junta o São Martinho ao Dia Mundial do Enoturismo, a 12 de Novembro, e o resultado são várias actividades que se prolongam durante o mês.

A programação começou já no Halloween, numa noite com uma visita nocturna pela adega José Maria da Fonseca e continua no próximo sábado, 11 de Novembro, a partir das 16h, com magustos em adegas como a Fernão Pó, a Casa Ermelinda Freitas (com um arraial que também recomendamos nesta lista, já a seguir) ou a Venâncio da Costa Lima.

No sábado seguinte, 18 de Novembro, há um passeio guiado pela Rota das Vinhas do Pó, com degustação de vinhos e petiscos. O encontro é na Gare do Oriente, em Lisboa, às 9h52, altura em que parte o comboio para o apeadeiro de Fernando Pó — isto se estiver reunido um número mínimo de participantes.

A visita passa pelos jardins de vinhas com a Filipe Palhoça Vinhos, pela Fernão Pó Adega e termina na Casa Ermelinda Freitas, onde será servida uma típica sopa caramela.

O preço, com tudo incluído, é de 65,75 euros por pessoa, 36 euros para crianças até aos 12 anos. As reservas podem ser feitas através do email info@rotavinhospsetubal.com.

Arraial na Casa Ermelinda Freitas

No São Martinho, o arraial da Casa Ermelinda Freitas, com castanhas, vinho, música e água-pé, já é uma tradição na zona de Setúbal. Dia 11, a partir das 16h, será mesmo a melhor ocasião para provar o primeiro vinho da colheita de 2023.

A recepção aos convidados faz-se com Moscatel e provas de colheitas diversas, incluindo a mais recente, com queijos, enchidos e compotas. O jantar será servido a partir das 19h15, com pratos típicos, castanhas e doces.

As marcações podem fazer-se até 8 de Novembro através do endereço enoturismo@ermelindafreitas.pt ou do telefone 915 290 729. O preço é de 42,50 euros por pessoa (21,25 euros para crianças a partir dos 4 anos).

Amphora Wine Day

Volta a cumprir-se a tradição na Herdade do Rocim, em Cuba, no Alentejo. No São Martinho, vão abrir-se as talhas de vinho num evento que juntará este ano 36 produtores nacionais e 22 estrangeiros (é a mais internacional de sempre).

Além das provas de vinhos comentadas, abertas ao público, o programa inclui as Amphora Wine Talks, conversas com craques da área como Tiago Macena, o único português em vias de obter o título internacional Master of Wine. Entre os convidados deste ano, está também Mark Squires, jornalista e crítico que acompanha os vinhos portugueses para a publicação Wine Advocate, do famoso crítico internacional Robert Parker.

O esperado momento da abertura das talhas acontece às 18h, mas o evento começa mais cedo, a partir das 14h. Os bilhetes custam 19,5 euros e podem ser comprados na Fnac.

Happy hour de castanhas na Vine House

Para o mês de Novembro, a The Vine House, na bicentenária Quinta de São Luiz, no vale do Douro, entre a Régua e o Pinhão, preparou um São Martinho especial, com uma happy hour para os hóspedes que inclui castanhas e vinho do Porto.

Aos sábados e feriados, entre as 17h e as 18h, os hóspedes do hotel que abriu há um ano e está ligado à mais antiga empresa de vinho do Porto, hoje no universo Sogevinus, podem servir-se de castanhas, harmonizadas com um Tawny Reserva da Kopke.

As castanhas vêm de um pequeno produtor de Vinhais, em Trás-os-Montes, e também fazem parte do menu do chef Vítor de Oliveira, no recém-inaugurado restaurante São Luiz by Chef Vítor de Oliveira.

No fim-de-semana de 11 e 12 de Novembro, o chef prepara um menu especial (45 euros por pessoa, sem bebidas), com porco bísaro com puré de castanhas e doce de castanhas. As reservas podem ser feitas através do 939 953 311.

Verão de São Martinho na Quinta de Santa Cristina

A 15 euros por pessoa, o programa de São Martinho da Quinta de Santa Cristina, em Celorico de Basto, é o mais económico desta lista, e inclui uma visita à adega, vinhos e um lanche.

O objectivo é conhecer as várias fases do processo de vinificação da quinta, desde a zona de recepção das uvas aos tradicionais lagares de pedra, passando pela zona de cubas e fermentação até ao engarrafamento e rotulagem.

Para o lanche, há castanhas assadas numa fogueira e petiscos como broa, presunto, chouriço, queijo, compota, rissóis e bolinhos de bacalhau.

Por fim, há a promessa de que os visitantes podem servir-se do “vinho tinto novo directamente da cuba” e de outros vinhos engarrafados. E vinho tinto por aquelas bandas é Vinhão, bebido da malga, como manda a tradição. As reservas podem ser feitas até 10 de Novembro no site da quinta.

Festivais de vinho de Norte a Sul

E, por fim, juntamos a esta lista outros pretextos para celebrar o vinho, novo ou velho, em Novembro. É melhor ir buscar a agenda. Este é um mês preenchido no que diz respeito a grandes eventos de vinho.

A partir de 4 de Novembro e até dia 12, Beja recebe a Semana Gastronómica do Vinho. A quarta edição do evento acontece em vários restaurantes e espaços espalhados pela cidade e conta com um magusto, provas de vinho, jantares vínicos, caminhadas e até cante alentejano.

Entre 17 e 19 de Novembro, as atenções voltam-se para Lisboa, com o Mercado de Vinhos do Campo Pequeno. A 10.ª edição do evento dá espaço a pequenos e médios produtores de vinhos nacionais e este ano também contará com expositores de aguardentes e gins nacionais.

O evento terá um concurso de vinhos para distinguir “A escolha do mercado” e a Associação de Escanções de Portugal vai ensinar a provar vinhos durante os três.

O Enóphilo Wine Fest regressa ao Porto para a sua 20.ª edição no dia 18 de Novembro, entre as 15h e as 20h, no Hotel Crowne Plaza. Aqui haverá três provas únicas: uma prova especial dos melhores vinhos espumantes de 2023, outra de vinhos do Algarve e uma de vinhos de talha do Alentejo.