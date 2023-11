Tirar a escultura de Soares do armazém e pô-la em São Bento para “homenagear a democracia”

A escultura que Leonel Moura fez de Mário Soares, quando o antigo Presidente da República ainda era vivo, tem estado guardada num armazém. A propósito do centenário do seu nascimento, que se celebra em 2024, um grupo de amigos e admiradores do histórico fundador do PS entregou ao actual primeiro-ministro, António Costa, uma petição para que aquela obra – de que o próprio Mário Soares “gostava” – fique exposta nos jardins de São Bento, como homenagem à democracia e “símbolo da liberdade política”.

