Expropriados da Linha Vermelha em Alcântara contestam indemnizações em tribunal

A maior parte dos proprietários do prédio situado número 8 da Rua da Costa, um dos 12 que vão ser demolidos para se avançar com a construção do troço final da extensão da Linha Vermelha do metro de Lisboa, entre São Sebastião e Alcântara, deverá contestar na Justiça os valores que lhes estão a ser propostos como indemnização pela expropriação. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pelo advogado que representa dez senhorios da dúzia de fracções do edifício localizado naquele bairro lisboeta, mas integrante do território da freguesia da Estrela.

