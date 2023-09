Expropriações da Linha Vermelha em Alcântara ameaçam deixar moradores sem tecto

Donos de prédio contestam indemnizações e ameaçam recorrer à justiça. Sem soluções habitacionais, moradores do Baluarte do Livramento desesperam. Câmara de Lisboa descarta responsabilidades.

“Tinha a casa paga, a vida estabilizada aqui. Era o meu chão e agora vejo tudo isto acabar, com uma proposta cruel, até pelo curto tempo que nos dão.” António Gomes, 54 anos, tem andado a fazer contas à vida e, apesar de todas as elucubrações, ignora ainda como a irá recompor. Aproxima-se o prazo para ter de abandonar o apartamento comprado no prédio situado na confluência das ruas da Costa e Maria Pia, em Alcântara, em 1996, e por si reabilitado. O imóvel, onde tem vivido com a mulher e a filha, será demolido nos próximos meses, devido às obras de alargamento da Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa (ML). O projecto prevê, no seu troço final, um viaduto ligando o Baluarte do Livramento à estação de Alcântara, implicando depois a reconstrução das fachadas do prédio, a fim de minimizar o impacto visual.