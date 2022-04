Extensão da linha vermelha do metro de Lisboa vai atravessar prédio em Alcântara

Serão cerca de quatro quilómetros de extensão, a ligar a estação de São Sebastião a Alcântara, passando pelas Amoreiras, pela Jardim da Parada em Campo de Ourique, pela Avenida Infante Santo, para depois terminar num troço em viaduto por cima do acesso à Ponte 25 de Abril. Estão previstos três anos de obras para ligar todos estes pontos por um túnel, mas será na construção da recta final em viaduto que são previstos mais impactos para os lisboetas: a demolição de edifícios, entre os quais parte do Baluarte do Livramento, estrutura militar do século XVII, e a demolição e posterior reconstrução de um prédio que os carris do metro vão atravessar.