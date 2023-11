Jill Biden confessa que o marido, no início, não fazia o seu género

“Graças a Deus que é só um encontro! ” Foi a esse pensamento que Jill Biden diz que se agarrou quando viu o então jovem senador Joe Biden à sua porta, vestido com um “fato impecável”. Afinal, explica a primeira-dama, eram o anos 70: “Era o Vietname, os colares de contas do amor, a igualdade de direitos. Eu usava o cabelo até à cintura, tal como a maioria dos homens com quem saía... Lembram-se do que vestiam na altura? Socas, calças boca-de-sino…”, cita o Page Six.

O desabafo da também professora decorreu durante uma festa de angariação de fundos para o marido, e, se não abriu os cordões às bolsas, pelo menos deixou toda a gente bem-disposta.

Jill Biden, que teve o seu primeiro encontro (às cegas) com Joe, em 1975, recordou que, ao contrário do que inicialmente estimara, “uma saída acabou por se transformar num pedido de casamento”. Aliás, cinco. “Isto [de casar outra vez] não fazia parte dos meus planos.”

É que, se por um lado já tinha tido um matrimónio que resultou em divórcio (foi casada, entre 1970 e 1975, com o músico canadiano Bill Stevenson) — “Depois da desilusão do meu divórcio, não queria voltar a sentir-me tão descontrolada”, escreveu na revista Time —, também sabia que um sim não poderia ser assumido de ânimo leve.

“Não era só o meu coração que estava em jogo... Como muitos sabem, anos antes, a mulher do Joe, Neilia, e a sua filha bebé morreram num acidente de viação.” Ou seja, “sabia que se dissesse sim a Joe, teria de ser para sempre”.

No final, resume, “acabei por perceber que o meu amor pelo Joe e pelos rapazes (Hunter, hoje com 53 anos, e Beau, que morreu aos 46 anos de cancro) era maior do que qualquer receio que tivesse e disse sim. E aqui estamos nós 46 anos depois”.

Também o Presidente norte-americano já tinha contado como conheceu a primeira-dama. “O meu irmão arranjou-nos um encontro às cegas”, assumiu. Mas, ao contrário de Jill, a ideia de poder ser só um encontro não encontrou acolhimento. “Quando saí com ela pela primeira vez, soube que era a mulher certa, soube mesmo.”