Teatro Meridional expõe diferentes faces do Al_Gharb no Cineteatro Louletano

A estreia realiza-se no sábado em Loulé. Incluída no projecto Províncias, Al_Gharb incide sobretudo sobre a zona do sotavento.

A nova criação do Teatro Meridional, Al_Gharb, que se estreia no sábado, no Cineteatro Louletano, em Loulé, é um espectáculo que contempla dois tempos e duas estações do ano, aliando contemplação à agitação do Algarve turístico.

"É um espectáculo contraditório, de opostos, de luz e sombra, contemplação e de pulsar musical, com um beat muito contemporâneo e até agressivo", disse à agência Lusa Miguel Seabra, responsável pela encenação e pelo desenho de luz.

Al_Gharb é uma peça que "contempla dois tempos, duas estações e duas épocas do ano, que junta a contemplação, a alma e a paz com uma agitação em excesso, uma invasão tipo 'Rossio à hora de ponta'", onde pontuam as gentes do mar, do interior e do litoral algarvio, todas com a sua pronúncia característica de 'môces marafades'", acrescentou Miguel Seabra.

Produzida pelo Teatro Meridional, o Teatro das Figuras e o Cineteatro Louletano, a peça fará depois carreira no Meridional, em Lisboa, de 9 de Novembro a 17 de Dezembro, com sessões de quarta-feira a sábado, às 21h, e, ao domingo, às 16h.

Incluída no projecto Províncias, Al_Gharb incide sobretudo sobre a zona do sotavento, que começa em Loulé, englobando também os concelhos de São Brás de Alportel, Faro, Olhão, Tavira, Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Os espectáculos do projecto Províncias, marcados pela não-existência de palavra como forma principal de comunicação - embora do ponto de vista cénico possa haver texto com palavras numa incidência mínima -, baseiam-se, sobretudo, no movimento, na gestualidade e na interpretação física dos actores, acompanhados sempre por uma paisagem sonora integral, que pode ser tocada ao vivo ou gravada, como é neste Al_Gharb.

Iniciado há 20 anos, em 2003, com Para além do Tejo, que incidiu sobre o Alentejo, o projecto Provínciais já incluiu os espectáculos Ilhas (Açores), Por detrás dos montes, sobre Trás-os-Montes (2006) e Ca Minho, sobre o Alto Minho (2019).

O projecto inclui ainda uma produção mais urbana sobre Guimarães, Por causa da muralhas nem sempre se consegue ver a lua (2012).

Os espectáculos contam sempre com pesquisa dramatúrgica, sociológica, cultural, antropológica e política da responsabilidade da encenadora e actriz Natália Luiza.

Al_Gharb é um espectáculo subjectivo, uma interpretação do território por uma companhia de teatro de Lisboa, em que sobressaem duas épocas diametralmente opostas: o Outono/Inverno, onde o Algarve é habitado quase só pela população local, e a Primavera/Verão, marcada pela invasão turística "abissal" do território, que em época normal do ano é "habitado por cerca de meio milhão de pessoas e em que a população triplica na época alta", acrescentou Miguel Seabra.

As diferenças de densidade populacional e desenvolvimento cultural e social entre o interior e o litoral, as migrações, o frenesi no aeroporto, a falta de cuidado e o aumento exponencial de edificação no litoral, são algumas das realidades do Algarve mostradas no espectáculo do Meridional.

A nível cénico, Al_Gharb, onde não falta o corridinho, é ainda marcado pelo contraste luz/sombra e pela efemeridade de relações pessoais inerentes às "invasões sazonais" características do território.

Na peça não faltam ainda ecos da situação mundial, como o Brasil de Jair Bolsonaro, a invasão do Capitólio, de Donald Trump, nos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia e o actual conflito israelo-palestiniano que Miguel Seabra considera "de loucos".

A interpretar estão Ana Santos, Emanuel Arada, Nádia Santos, Patrícia Pinheiro, Paulo Mota e Tiago Barreiros, enquanto o espaço cénico e os figurinos são de Hugo F. Matos, e a música original e o espaço sonoro são de Pedro Salvador.