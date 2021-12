Os Açores do Meridional: haikus da impermanência

Depois do Alentejo, de Trás-os-Montes e do Minho, o Teatro Meridional aterra nos Açores com o seu projecto Províncias. Desde o arranque, em 2004, com Além do Tejo, a companhia dirigida por Miguel Seabra e Natália Luiza assenta arraiais numa região portuguesa, observa e recolhe os hábitos e rituais que reconhece nos costumes locais, partindo depois da filtragem dessa matéria para construir espectáculos que pensam e reflectem o território. Sempre com ênfase particular na expressão corporal, esquivando-se o mais possível à palavra. De alguma forma, admite Miguel Seabra, retomando a pergunta primordial que titulava o primeiro espectáculo do Meridional: Ki Fatxiamu Noi Kui (O que Fazemos Nós Aqui?).